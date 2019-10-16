Зеленский проводит встречу с президентом Латвии

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Латвию в среду, 16 октября, проводит встречу с президентом страны Егилсом Левитсом.

В ходе визита Зеленский также встретится со спикером Сейма Латвии Инара Мурниеце и премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньш.

В Риге Зеленский также встретится с представителями украинской общины в Латвии. В частности, украинский лидер примет участие в церемонии возложения цветов к Памятнику свободы, а также посетит Латвийский музей оккупации.

Последним событием в этот день станет церемония открытия мемориальной доски к 100-летию начала работы первой дипломатической миссии Украины (Украинской Народной Республики) в Риге на том же доме, где, по свидетельству ученых-историков, она работала.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net