НАБУ открыло дело против Луценко

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство против бывшего генерального прокурора Юрия Луценко. Об этом сообщили РБК-Украина в ответ на запрос в НАБУ.

В пресс-службе бюро сообщили, что к ним поступило постановление Соломенского районного суда г. Киева от 5 августа 2019 года, которое заключается в невнесении в Единый реестр досудебных расследований сведений об уголовном правонарушении относительно возможного совершения Луценко уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением - ред.).

"13.08.2019, на выполнение требований постановления детективы Национального бюро внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту возможного совершения генеральным прокурором Украины уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.364 УК Украины", - сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что прокуроры возобновили дело об избиении журналистов на свадьбе сына Луценко. Расследованием дела будет заниматься киевское управление Государственного бюро расследований.

Напомним, сотрудники УГО напали на журналистов на свадьбе сына Луценко.

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Источник: korrespondent.net