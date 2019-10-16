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16. 10. 2019

В Раде появился законопроект о запрете импорта электроэнергии из РФ

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект об отмене поправки нардепа от Слуги народа, главы энергетического комитета ВР Андрея Геруса, которая разрешает импорт электроэнергии из России.
 
 
Среди авторов законопроекта 2236-1 лидер Батькивщины Юлия Тимошенко, нардепы Алексей Кучеренко и Валентин Наливайченко.
 
Ранее Наливайченко заявил, что международные партнеры выражают обеспокоенность тем, что Украина покупает электроэнергию у российской компании Интер РАО, руководитель которой Игорь Сечин находится под санкциями США. 
 
До этого Укрэнерго сообщили, что Украина возобновила импорт электроэнергии из РФ. 1 октября импорт осуществила компания Юнайтед Энерджи, которую связывают с Игорем Коломойским.
 
Это стало возможно после того, как Рада 18 сентября приняла закон О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии, с поправкой Геруса разрешить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам.
 
 

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Источник: korrespondent.net
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