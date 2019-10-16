Исторический просчет США. Пресса о Турции в Сирии

Турция начала новую военную операцию на северо-востоке Сирии под названием Источник мира 9 октября. Ее цель - очистить зону протяженностью почти в 500 километров и глубиной около 30 километровот от курдских формирований, которые Анкара счиает террористическими.

Сирийские курды, составляющие основу военного альянса Демократические силы Сирии, были главными союзниками США в борьбе против террористической организации "Исламское государство". Но президент Дональд Трамп решил уйти из Сирии и прекратить помощь курдам.

ООН сообщает, что более десятки тысяч человек покинули свои дома в приграничных городах после окружения турецкими войсками. Потери понесли обе стороны. Благотворительные организации заявляют, что число беженцев может достичь нескольких сот тысяч.

Действия Турции осудили США и Евросоюз. Турецкий лидер Раджеп Эрдоган в ответ пригрозил направить миллионы беженцев, осевших на турецкой территории, к европейским границам, если ЕС не оставит критику.

Требуя свернуть операцию, администрация США ввела санкции против двух турецких министерств и нескольких членов высшего руководства страны, а также повысила экспортные пошлины на турецкую сталь.

Анкара заявила о том, что не намерена прекращать операцию, несмотря на усиление давления со стороны западных союзников. Эксперты говорят, что дним из главных последствий новой войны санкций станет дальнейшее сближение Турции с Россией. Корреспондент.net рассказывает, что пишет мировая пресса.

Курды заключил сделку с врагом Вашингтона

New York Times, США

Курдские формирования в Сирии, которые на протяжении пяти лет сотрудничали с США в борьбе с ИГИЛ, в воскресенье объявили о новой договоренности с сирийским правительством, которое является заклятым врагом Вашингтона и пользуется поддержкой России.

Произошло это в момент, когда турецкие войска все глубже продвигаются на занятую курдами территорию, а американские военные по приказу Трампа покидают север Сирии.

Это внезапное изменение ознаменовало собой важный переломный момент в многолетней сирийской войне.

США были в союзе с курдами, чтобы ограничить влияние Ирана и России и сохранить рычаги воздействия на будущий процесс урегулирования конфликта. Теперь этих рычагов воздействия у Америки практически не осталось.

Таким образом, сирийский лидер Башар Асад и его иранские и российские покровители обрели свободу действий. Это решение также поставило под угрозу те успехи, которые были достигнуты в борьбе против "Исламского государства", и открыло двери для его возвращения на сцену.

Сделка курдов с Дамаском дала возможность правительственным силам впервые за несколько лет вернуться на северо-восток страны, чтобы отразить турецкое вторжение. Вывод войск уже привел к хаосу и кровопролитию.

В результате турецкого наступления погибло много людей, а курдские боевики обвинили США в предательстве за то, что американцы бросили их на растерзание туркам.

Республиканцы против Трампа

Guardian, Британия

Трамп поговорил напрямую с Эрдоганом и потребовал немедленно прекратить военные действия в Сирии, а также объявил о серии карательных санкций против Анкары, в чем критики увидели попытку президента спасти свою репутацию.

Объявление Трампа недельной давности о том, что он выводит американские войска, создававшие эффективный буфер против турецкого вторжения, многие расценили как серьезнейший внешнеполитический просчет исторических масштабов, и даже республиканцы продемонстрировали резко негативную реакцию на это решение.

Ситуация на севере Сирии вышла из-под контроля, и Белый дом начал в срочном порядке наверстывать упущенное. Президент сказал, что отдал распоряжение ввести санкции против действующих и бывших турецких должностных лиц и без промедлений заморозить переговоры об американо-турецкой торговой сделке на 100 миллиардов долларов.

Трамп также выдвигает аргументы о том, что он во время предвыборной кампании обещал прекратить бесконечные войны в дальних странах и вернуть войска домой.

Республиканцы в конгрессе взбунтовались против Трампа, что большая редкость, так как прежде они верно и твердо его поддерживали, да и сейчас пытаются защитить от процедуры импичмента.

Лидер сенатского большинства Митч Макконнел сказал, что вывод американских войск из Сирии грозит "стратегическим бедствием" и "катастрофическими последствиями" для американских интересов в этом регионе.

Подарок Путину

Der Spiegel, Германия

Вывод американских войск открывает дорогу российскому президенту Владимиру Путину. Теперь Россия, последняя сверхдержава в регионе, может беспрепятственно реализовывать свои интересы.

На прошлой неделе российскому президенту Владимиру Путину исполнилось 67 лет. И по воле случая именно в его день рождения американский коллега Дональд Трамп объявил о решении вывести войска с севера Сирии.

Это настоящий триумф российской политики. Ее главная сила состоит в том, чтобы не портить отношения ни с одной из сторон в этом растерзанном конфликтами регионе.

И без того значительное влияние России в регионе еще больше вырастет. Бросив в беде курдских союзников, США доказали, что на них полагаться нельзя. Москва же с самого начала не обещала курдам ничего особенного, так что у них нет поводов для разочарований.

Теперь сирийские курды вынуждены подчиниться диктатору Башару Асаду, что позволит укрепить полномочия режима в Дамаске.

Ссора Турции с западными странами позволит ослабить НАТО, в чем заинтересована Россия.

Путин тем временем отправился с визитом в регион - в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд.

Катастрофический момент для США

BBC, Британия

Всего за одну неделю карта военных действий в Сирии полностью преобразилась. Семь дней назад Трамп во всей своей, как он это называет, великой и несравненной мудрости отдал приказ о выводе американских военных с севера страны.

Этим решением Трамп запустил целую цепь событий: союзники США сирийские курды пережили предательство, а перед Турцией, перед режимом Башара Асада, перед Россией и Ираном (которые помогают Асаду) и перед джихадистами ИГИЛ открылось бесконечное разнообразние новых перспектив.

Привычка Трампаследовать инстинктам, напротив, оказала ему дурную услугу в бесконечных политических хитросплетениях Ближнего Востока.

Теперь, когда позиции курдов пошатнулись, джихадисты видят шанс освободить тысячи своих боевиков, до сего дня запертых в курдских лагерях. Некоторые из этих заключенных - тренированные убийцы и представляют серьезную угрозу не только для Сирии, но и для других стран, если в их руки опять попадет оружие и взрывчатые вещества.

Возможно, события последних дней сделают финал сирийской войны простым и быстрым. Два крупных игрока, американцы и курды, просто покидают сцену, а президент Асад вместе со своими союзниками в лице России и Ирана приходит на их место и празднует победу в этой катастрофической и жестокой войне.

Европу ждут новые беженцы

La Stampa, Италия

Путин предусмотрительно включается в кризис, вызванный масштабным нападением Турции на курдов на северо-востоке Сирии. Москва требует вывода всех иностранных войск, "незаконно" присутствующих на территории Сирии.

Кремль таким образом пользуется растерянностью Европы, Соединенных Штатов и НАТО перед бесцеремонной военной инициативой Эрдогана.

Пока Турция бомбит курдов, в Вашингтоне ищут возможные рычаги влияния для приостановки нынешних операций. При этом в США стараются не акцентировать внимание на том, что именно Трамп фактически дал разрешение на военную операцию постоянными заявлениями о выводе сил США с территории Сирии и осуществлением этого плана.

Европейцы пока поодиночке рассматривают возможность приостановки военных поставок турецкому правительству и колеблются.

Сирия для НАТО - регион "за пределами рассмотрения", она не входит в число возможных оперативных задач. Но очевидны причины, почему наступление Турции рискует навредить основополагающим интересам европейских стран.

Ни одна из этих стран, и в том числе Италия, не может недооценивать риска дальнейшей дестабилизации в регионе и неконтролируемого наплыва в Европу новых беженцев.

Турция пойдет на сближение с Москвой

Коммерсант, РФ

Между тем в условиях стремительно развивающегося конфликта в отношениях Турции с США и европейскими союзниками по НАТО главную интригу составляет вопрос о том, чем может ответить Турция на санкции, на территории которой, в частности, находится стратегически важная авиабаза Инджирлик, используемая ВВС США и НАТО.

"Турция обладает весьма ограниченными возможностями для оказания давления на западных союзников. Столь радикальный шаг, как отказ союзникам в праве использовать базу Инджирлик, имел бы катастрофические последствия для самой Анкары, поскольку нанес бы сильнейший удар по ее оборонному сотрудничеству с НАТО", - пояснил старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Виктор Надеин-Раевский.

Однако и у США есть пределы возможного давления на Турцию - в Вашингтоне не могут позволить себе превратить союзника в непримиримого оппонента.

"Введение новых американских санкций против Анкары стало еще одним подтверждением того, что турецкая политика Вашингтона все больше становится заложником обостряющейся внутриполитической борьбы в США. Этого не может не понимать президент Эрдоган, не желающий быть жертвой разборок внутри американской элиты. В связи с этим одним из главных последствий новой войны санкций, начатой Вашингтоном, станет дальнейшее сближение Турции с Россией", - сказал директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.

Риск турецко-сирийской войны

Aftonbladet, Швеция

Похоже, исполняется кошмарный сценарий. Войска сирийского режима скоро будут вести бои против турецких солдат. Всего пару недель назад была надежда на скорое окончание сирийской войны. А теперь такое ощущение, что хаос вернулся.

Война в Сирии все время расширяется, втягивает в себя новых игроков и формирует новые боевые коалиции. Но еще недавно казалось, что наступил переломный момент. Оставался всего один крупный фронт - провинция Идлиб, где сконцентрировались все оставшиеся силы, противостоящие Асаду.

Хотя о мирном договоре речи еще не было, возникло чувство, что затянувшаяся война приближается к концу. В сущности, Асад победил благодаря помощи Ирана и России. Сирийские беженцы начали возвращаться в те районы, где уже утихли бои.

Эрдоган уже давно пытается избавиться от Асада. Когда-то они были добрыми друзьями, но с началом войны в Сирии превратились в заклятых врагов.

Если сирийские войска начнут прямые боевые действия против армии Эрдогана, возникнет риск сирийско-турецкой войны.

За Сирией стоят Россия и Иран, причем обе страны поддерживают Асада. В то же время тройка Турция - Иран - Россия пытается проводить в Сирии собственный мирный процесс.

Иными словами, ситуация сложная и запутанная: несколько вооруженных до зубов стран оказываются по разные стороны фронта.

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Источник: korrespondent.net