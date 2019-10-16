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16. 10. 2019

Депутат отключил свет и воду в магазине, чтобы получить взятку – СБУ

В Светловодске Кировоградской области на взятке задержали депутата городского совета, который вмешивался в деятельность местного бизнеса. Об этом накануне сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что депутат возглавляет одно из коммунальных предприятий районного центра. Он потребовал деньги от предпринимательницы, которая занимается торговлей промышленными товарами. За 35 тысяч гривен мужчина обещал восстановить в ее магазине электро- и водоснабжение. Перед этим он безосновательно распорядился их отключить.

Правоохранители задержали мужчину в служебном помещении после получения всей взятки.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье о принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч.3 ст.368 УК Украины). Решается вопрос о сообщение фигуранту дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Cмотрите фотогалерею: Депутат отключил свет и воду в магазине, чтобы получить взятку – СБУ

Ранее в Черкассах на взятке задержали начальника налоговой инспекции. Он требовал от бизнесмена 99 тысяч гривен за положительное заключение по результатам налоговой проверки.

А на Одесчине начальник отдела полиции установил "дань" для 12 подчиненных. Они систематически платили так называемую "таксу" в тысячу гривен со смены.

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Источник: korrespondent.net
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