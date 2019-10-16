Джонсон пошел на уступки по Brexit – СМИ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пошел на серьезные уступки в переговорах с Евросоюзом и существенно приблизился к заключению сделки по Brexit. Об этом сообщило издание The Guardian со ссылкой на высокопоставленные источники в ЕС и Британии во вторник, 15 октября.

Утверждается, что проект текста соглашения может быть опубликован уже сегодня, если офис британского премьера окончательно с ним согласится.

Команды переговорщиков в целом согласились, что таможенная граница будет проходить по Ирландскому морю, отделяющему Великобританию от Ирландии. Ранее похожие условия были отвергнуты предшественницей Джонсона Терезой Мэй как такие, которые не может принять ни один британский премьер-министр.

Также отмечается, что даже если соглашение будет достигнуто, то Джонсону потребуется провести его через парламент, где сейчас у него нет большинства.

Ранее сообщалось, что в переговорах Британии и ЕС по Brexit появились оптимистичные сигналы.

Также Борис Джонсон пошел на компромисс по Brexit. Он заявил, что не будет проводить проверки на границе между Республикой Ирландия и Северной Ирландией. Однако в Еврокомиссии назвали "спорным" этот компромисс Джонсона.

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Источник: korrespondent.net