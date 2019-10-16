В Украине наименьшая в Европе толерантность к гомосексуализму - опрос

Всего лишь 14% украинцев считают, что общество должно принять гомосексуализм, что является самым низким показателем в Европе. На таком же уровне этот показатель находится в РФ. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник, 15 октября, данные исследования Pew Research.

Социологи отмечают, что отношение к некоторым темам отражает резкое разделение между Востоком и Западом: "По социальным вопросам, таким как гомосексуализм и роль женщин в обществе, мнения между Западом и Востоком резко различаются".

Исследователи отмечают, что в Западной Европе люди выражают "гораздо более прогрессивные взгляды".

Гомосексуализм наиболее приемлем в Швеции (94%), Нидерландах (92%), Испании (89%), Франции, Германии и Великобритании (86%).

Исследование Pew Research было посвящено европейскому общественному мнению после трех десятилетий с момента падения коммунизма.

Ранее ученые выяснили, что не существует гена, ответственного за гомосексуальность.

Папа Римский считает, что гомосексуализм превратился в моду

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Источник: korrespondent.net