В Луганской области обнаружили два схрона с оружием, которые были оборудованы сепаратистами "ЛНР". Об этом сообщает пресс-служба СБУ в среду, 16 октября.

Так, один из тайников был оборудован в селе Запорожское Старобельского района. В нем находились ручной противотанковый гранатомет РПГ-22, тротиловая шашка 200 грамм, взрыватель, три гранаты, гранатометный выстрел ВОГ-25 и большое количество патронов для автомата Калашникова.

Еще один схрон обнаружили в селе Райгородка Новоайдарского района. Во дворе нежилого частного дома были спрятаны четыре гранаты РГД-5 и Ф-1, четыре запала и почти 400 патронов калибра 7,62 мм.

Отмечается, что в обоих случаях оружие было оставлено участниками "ЛНР", которые находятся в розыске. Открыты уголовные производства по статье о незаконном обращеним с оружием и боеприпасами (ст.263 УК Украины).

Cмотрите фотогалерею: На Луганщине нашли два тайника с оружием сепаратистов "ЛНР"

Ранее в Луганской области сотрудники СБУ нашли крупный тайник с оружием, которое считались утерянным в боях в 2014-2015 годах. Оно было спрятано в заброшенной школе.

Также сообщалось, что в Одесской области правоохранители задержали бывшего бойца АТО за торговлю оружием. У него изъяли пистолеты, полтысячи патронов различного калибра и холодное оружие.

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Источник: korrespondent.net