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16. 10. 2019

У Порошенко заявили о закрытии дела против него в Панаме

Панамская прокуратура решила закрыть дело против экс-президента Петра Порошенко, открытое по заявлению юриста Андрея Портнова. Об этом в среду, 16 октября, сообщил адвокат Порошенко Илья Новиков, пишет УП.

По его словам, решение было принято 3 октября, а заявление было подано в конце июля.

"В заявлении утверждалось, что компании, якобы связанные с Порошенко, осуществляли легализацию доходов, полученных преступным путем. К этим заявлениям были приложены собственноручные показания Портнова – там он настаивал на том, что прокуратура должна расследовать это якобы преступление", - говорит Новиков.

По словам адвоката, прокуратура действительно расследовала, в частности, провела проверку тех данных, которые предоставил Портнов. Это длилось два месяца, после чего прокурор принял решение о закрытии.

Новиков пояснил, что решение обосновывается тем, что "как сообщил сам Портнов, по его заявлениям возбуждены уголовные производства в Украине", и тем, что в заявлении Портнова не было фактов, которые бы указывали на причастность компаний, связанных с Порошенко, к этим преступлениям.

По словам адвоката, это решение может быть обжаловано в Панамском суде.

Вместе с тем он добавил, что 7 октября адвокат Портнова в Панаме подал заявление о возвращении ему документов, которые были приобщены к этому делу.

Также Новиков рассказал, что 13 октября было зарегистрировано производства по заявлению адвокатов Порошенко против Портнова за совершение им преступления, предусмотренного статьей за представление заведомо ложного заявления о совершении уголовного преступления.

Напомним, в мае Портнов опубликовал документы, которые свидетельствуют о переоформлении офшорных компаний Порошенко.

Как известно, Госбюро расследований ведет 13 дел, в которых фигурирует Порошенко, но подозрение ему пока не готовят.

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Источник: korrespondent.net
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