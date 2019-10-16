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16. 10. 2019

США провели кибероперацию против Ирана - СМИ

США осуществили секретную кибероперацию против Ирана в конце сентября в ответ на серию атак на саудовские нефтяные объекты, ответственность за которые Вашингтон возлагает на Тегеран. Об этом сообщило в среду, 16 октября, агентство Reuters со ссылкой на источники среди должностных лиц США.

Серия кибератак была направлена против распространения Ираном пропаганды, заявляет агентство.

В Пентагоне отказались комментировать информацию о кибератаках. "В рамках политики и оперативной безопасности мы не обсуждаем операции в киберпространстве, разведку и планирование", - цитирует агентство заявление официального представителя Минобороны США Элиссы Смит.

Напомним, два крупнейших предприятия саудовской нефтяной компании были атакованы в ночь на 14 сентября. Ответственность за нападение взяли на себя мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах". В результате взрывов и пожаров, вызванных ударами БПЛА, добыча крупнейшего в мире экспортера нефти упала на 5,7 млн баррелей с 9,8 млн баррелей в сутки.

Также Саудовская Аравия одобрила размещение американских военных.  Дополнительные американские войска помогут обеспечить безопасность страны, считают власти в Эр-Рияде.

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Источник: korrespondent.net
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