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16. 10. 2019

В Одесской области школьники ради развлечения убили бездомного

В городе Беляевка Одесской области задержаны двое подростков, подозреваемые в убийстве бездомного мужчины ради развлечения. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

На текущей неделе в сквере у насосной станции было обнаружено тело неизвестного мужчины с признаками насилия. Согласно заключению врачей, его смерть наступила в результате перелома черепа. Полицейские установили личность погибшего – он оказался местным бездомным.

Как отмечается, правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения, опросили возможных свидетелей происшествия, отработали всех, кто мог быть причастен к преступлению. В результате, полицейские установили подозреваемых, которые жестоко расправились с 56-летним мужчиной – двух 12-летних подростков.

"Гуляя вечером на улице, они увидели, как тот роется в мусорном баке, и решили "пошутить". Некоторое время подростки преследовали потерпевшего, забрасывая его камнями и палками, а когда он, окровавленный, упал, ушли", - рассказали в главке.

В ходе санкционированного обыска по местам проживания несовершеннолетних полицейские изъяли одежду, в которой подозреваемые были в день убийства. На этих вещах – кровь.

Установлено, что эти подростки воспитываются в неблагополучных семьях, которые состоят на учете в социальных службах. Их родители неоднократно привлекались к административной ответственности за ненадлежащее воспитание детей. По факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как отметили в полиции, учитывая, что злоумышленники не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность, будет решаться вопрос о применении к ним принудительных мер воспитательного характера.

Ранее сообщалось, что в Запорожье подростки на камеру избивали школьниц. Группа подростков сначала избила одну девушку, потом взялись за другую. В результате одну из жертв госпитализировали с многочисленными травмами рук, тела и лица.

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Источник: korrespondent.net
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