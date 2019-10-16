В Генпрокуратуре рассказали, как "поделят" дела Майдана между НАБУ и ГБР

После 20 ноября, когда у Генпрокуратуры закончатся полномочия следствия, сотрудники Управления спецрасследований перейдут в Государственное бюро расследований, где будут завершать дела Майдана. Об этом сообщил в интервью Укринформу первый заместитель генпрокурора Виталий Касько.

"… что касается дел Майдана в узком понимании, то есть договоренность с руководством ГБР о создании в этом ведомстве специального подразделения, куда будет предложено перейти без конкурса следователям Управления спецрасследований. В свою очередь в Генеральной прокуратуре будет образован специальный департамент по процессуальному руководству по делам Майдана. Работники Управления спецрасследований сейчас определяются, пойдут ли они осуществлять процессуальное руководство по этим делам, или они будут дорасследовать эти дела в ГБР", - сказал он.

По словам Касько, экономические преступления в отношении бывших должностных лиц после 20 ноября будут дорасследовать детективы Национального антикоррупционного бюро.

"У нас дела Майдана - это такое собирательное понятие. В моем понимании дела Майдана - это применение летального оружия и жестокого обращения с мирными протестующими. Эта категория преступлений подследствена ГБР. Но в Управлении спецрасследований дела Майдана несколько иначе рассматривают этот вопрос. Туда включают и массу экономических дел в отношении бывших должностных лиц. Эти дела должны перейти в НАБУ. Этот процесс уже пошел, есть график передачи производств, они ревизируются и направляются по подследственности", - рассказал чиновник.

При этом руководитель Управления спецрасследований Сергей Горбатюк сейчас определяется, переходить ли работать в ГБР или оставаться в Генпрокуратуре.

"Если оставаться здесь (в ГПУ-ред.), то соответственно нужно проходить через аттестационные процедуры, подавать заявление и так же проходить все тесты, проверки на добропорядочность и после этого соответствующие конкурсные процедуры на занятие административной должности. Конечно, если он захочет занять административную должность в департаменте. Мы же не знаем, где он себя видит и считает, что может лучше проявить свои профессиональные способности", - резюмировал Касько.

Напомним, что в июле Святошинский районный суд Киева отпустил под домашний арест подозреваемого в убийстве 48 активистов Евромайдана бывшего сотрудника спецподразделения МВД Украины Беркут Сергея Тамтуру, еще четверым подозреваемым экс-беркутовцам продлил содержание под стражей до 14 сентября.

Ранее сообщалось, что обвиняемый по делу Майдана экс-беркутовец признал вину и получил условное наказание.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net