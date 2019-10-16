В РФ отреагировали на требование о роспуске "ЛДНР"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 16 октября, прокомментировал требование Украины о роспуске "ЛДНР", сообщает ТАСС.

По его словам, Кремлю пока не понятно, являются ли требования Киева отказом от обязательств в рамках Минских договоренностей.

"Это опять, что называется, новые вводные, по ходу поступают новые вводные от украинской стороны. Здесь можно смело сказать, что такие новые вводные весьма неожиданные - и для Москвы, и для Берлина, и для Парижа. Здесь пока трудно комментировать, означает ли это отход от Минских соглашений, означает ли это отказ от ранее взятых обязательств и ранее поставленных подписей - пока непонятно", - сказал Песков.

Он напомнил, что минские договоренности были согласованы с участием представителей "ЛНР" и "ДНР". "Этот комплекс мер был парафирован представителями "республик", и финализация комплекса мер как документа была бы невозможна без согласования с представителями этих республик. Это то, что случилось в Минске", - подчеркнул он.

Отметим, после переговоров в Минске накануне украинская сторона озвучила ряд условий для выполнения политического блока вопросов минских соглашений, среди которых роспуск квазигруппировок "ЛДНР".

Также стало известно, что переговорщики не смогли согласовать новую дату разведения сил.

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Источник: korrespondent.net