Кот-наркокурьер сбежал до суда, поставив под вопрос материалы дела

Кот, подозреваемый полицией в переправке наркотиков в колонию, сбежал до суда, что существенно усложняет рассмотрение дела. Об этом в среду, 16 октября, пишет Коммерсант.

Животное сбежало из зооуголка, куда было передано следствием на ответственное хранение. Адвокаты утверждают, что утеря кота, являвшегося главным вещественным доказательством по делу, лишает защиту возможности провести следственный эксперимент — проверить, мог ли кот действительно переносить запрещенные вещества. По их мнению, ответственных за хранение кота следует наказать, а само дело – закрыть в связи с потерей предполагаемого орудия преступления.

По материалам дела, канал поставки наркотиков в Тульскую колонию №6 (РФ) организовал заключенный, использовав для этого кота, рожденного в той же колонии. Обвинение считает, что летом 2018 года знакомый заключенного надел на кота ошейник с тайным кармашком, куда положил сверток с наркотиками. Однако план провалился: и мужчин, и кота задержали сотрудники полиции. Животное было признано вещественным доказательством "серо-бело-черного цвета" и отправлено на передержку в местный зооуголок.

Обвинение строится на показаниях трех секретных свидетелей, которые утверждают, что заказывали у подсудимого наркотики и могут опознать кота. Однако, когда дело дошло до суда, выяснилось, что кот сбежал еще зимой.

"Нам разрешили выпускать кота из клетки, потому что ему было холодно. Мы его выпускали. Но как-то раз к нам забежали чужие собаки, а собак он нереально боялся и убежал", - сообщили смотрители зооуголка, где содержалось животное.

Напомним, ранее в Днепре дворового кота официально трудоустроили в исторический музей.

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Источник: korrespondent.net