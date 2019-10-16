Эрдоган назвал условие прекращения наступления в Сирии

Турция прекратит наступление в Сирии, если курды сложат оружие и выйдут из запланированной "безопасной зоны". Об этом в среду, 16 октября, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Reuters.
По его словам, ни одна власть не сможет остановить турецкую операцию, если это условие не будет выполнено
По его словам, соглашение будет достигнуто, когда будет создана "безопасная зона", и Турция это не обсуждает.
По словам Эрдогана, в рамках операции от "террористов" очищено 1200 кв. км территории Сирии.
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Источник: korrespondent.net
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