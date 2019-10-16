На выборы в Венгрию массово завозили закарпатцев - СМИ

В день местных выборов в Венгрии 13 октября в некоторые приграничные села организованно прибывали лица с двойным украинско-венгерским гражданством, которые прописаны в Венгрии, хотя там не проживают, сообщает Mukachevo.net.

В некоторых местах едва не дошло до драки. Особенно напряженной оказалась ситуация в селе Кишпаладь, область Саболч-Сатмар-Берег. Население села за день заметно возросло.

По данным венгерского портала 444, между местными жителями и приехавшими произошел конфликт. В Кишпалади независимый кандидат Норберт Абри соперничал с Барнабашем Мадяром, кандидатом от правящей Fidesz-KDNP.

"Село восстало против двойных граждан. Люди не хотят, чтобы они здесь что-то решали!" - сказал Абри.

Он отметил, что группа местных постоянно дежурит возле избирательного участка и не допускает "двойных граждан", которых постоянно привозят из-за границы, то есть из Украины.

Полиция области Саболч-Сатмар-Берег отреагировала на замечание журналистов: "Полиция приняла меры против водителя легкового автомобиля, который ждал перед зданием избирательного участка. Водитель получил предупреждение".

С 2010 года количество жителей, участвующих в выборах, в Кишпалади увеличилось вдвое, говорится в материале RTL. Одна местная женщина сообщила, что двойные граждане оказались прописанными в ее доме, но она об этом ничего не знала.

В целом речь шла об около 200 человек, которые, по словам местных, приехали голосовать в село.

Венгерский сайт Index также сообщил о том, что местные кричали прибывшим в лицо: "Вон отсюда! Не решайте, кто будет мэром!"

На выборах в Кишпалади победил сын бывшего городского головы, кандидат от правящей Fidesz-KDNP.

Напомним, что подобная схема "подвоза" лиц с двойным гражданством из Закарпатья была зафиксирована и на парламентских выборах в Венгрии весной 2018 года.

Тогда закарпатец признал, что организовал тысячу голосов за партию премьера Виктора Орбана. Дело даже дошло до суда.

Напомним, год назад произошел громкий политический скандал после того, как в сеть попало видео, как в венгерском консульстве на Закарпатье украинцам выдают венгерские паспорта под шампанское.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net