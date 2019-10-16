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16. 10. 2019

Украина и Латвия займутся возвращением вывезенных экс-чиновниками денег

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Украины и Латвия будут сотрудничать в вопросе возвращения уже арестованных в Латвии средств украинских экс-чиновников и поиске новых незаконных активов. Об этом он сказал в среду, 16 октября, на пресс-конференции с президентом Латвии Эгилсом Левитсом в Риге, передает Инфтерфакс-Украина.

"Отдельная тема сегодняшнего разговора – это средства преступного происхождения, связанные с экс-чиновниками Украины, которые были выведены в латвийские банки из Украины. Здесь мы настроены на активное двустороннее сотрудничество. Это касается и вопроса возвращения активов, по которым уже есть соответствующее решение суда, а также поиска других активов, которые могли быть незаконно выведены из Украины в Латвию", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, будет ли доведен до конца процесс возвращения этих арестованных средств в Украину, президент Латвии Эгилс Левитс отметил, что есть определенная процедура.

"Нужно дождаться решения суда. Также есть договоренность с украинской стороной, чтобы она могла представить необходимые доказательства, чтобы этот вопрос мог быть решен. Этот процесс еще не завершен, но и украинская, и латвийская сторона будут всё для этого делать", - указал он.

Левитс подчеркнул, что Латвия однозначно выступает против отмывания нелегальных средств.

Ранее сообщалось, что Зеленский проводит встречу с президентом Латвии. Президент Украины начал официальный визит в Латвию со встречи с президентом страны Левитсом.

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Источник: korrespondent.net
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