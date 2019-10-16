Верховная Рада лишила нардепов выплат за прогулы

Верховная Рада в среду, 16 октября, приняла во втором чтении и в целом законопроект №1035-2 о внесении изменений в закон о статусе народного депутата Украины в части лишения выплат за прогулы.

За проголосовали 268 нардепов, против – 4, воздержались – 67, не голосовали – 67.

Так, в случае, если нардеп в течение календарного месяца в течение одной очередной сессии Рады без уважительных причин не принимает непосредственное участие в более чем одной трети пленарных заседаний или более чем половине заседаний комитета, в состав которого он входит, то ему не возмещаются расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий.

Прекращение возмещения депутату таких расходов осуществляется распоряжением главы парламента по решению комитета, в компетенцию которого входят вопросы депутатской этики, которое принимается на основании данных регистрации с помощью электронной системы подсчета голосов карточками и сведений по учету рабочего времени нардепов, предоставленных Аппаратом Рады.

Напомним, 12 сентября Рада проголосовала в первом чтении за законопроект, которым депутатов будут лишать выплат за прогул более чем трети пленарных заседаний Рады или более чем половины заседаний комитета.

А накануне спикер парламент Дмитрий Разумков заявил, что за непосещение заседаний Рады без уважительных причин народных депутатов должны лишать мандата.

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Источник: korrespondent.net