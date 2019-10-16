Восстановленного в должности главу КСУ не пустили на работу

Бывшего главу Конституционного суда Станислава Шевчука, которого Окружной админсуд Киева восстановил в должности, охранники не пустили на работу. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Шевчук пытался пройти на свое рабочее место, однако сотрудники Управления госохраны объяснили - проход на режимный объект возможен только по служебным удостоверениям и пропускам.

Глава секретариата, в свою очередь, сообщил, что Конституционный суд пока не решил, что делать с возвращением бывшего председателя. В заседании, где рассматривается это дело, объявили перерыв и продолжат его в ближайшее время.

Адвокаты Шевчука вызвали полицию для фиксации недопуска на рабочее место и будут жаловаться в Государственное бюро расследований.

Комментируя отложение судом решения, Шевчук отметил, что не может ждать несколько лет, так как у него полномочия остаются 3 года. По его мнению, решение должно быть исполнено немедленно.

В свою очередь Конституционный суд Украины заявил об отсутствии решения Окружного административного суда города Киева относительно восстановления Станислава Шевчука в должности главы суда. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

Также в пресс-службе КСУ заявили об отсутствии сокращенного и полного текста решения в Едином государственном реестре судебных решений.

"По состоянию на 16 октября 2019 года, на время прибытия Станислава Шевчука в Конституционный суд Украины отсутствует решение Окружного административного суда города Киева в деле № 640/8752/19 заверенное гербовой печатью, как этого требует действующее законодательство Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, 14 мая судьи КСУ проголосовали о недоверии главе суда, а также за его отставку. Сам Шевчук считает решение судей антиконституционным переворотом.

Новым главой КСУ была назначена Наталья Шаптала, но ее полномочия закончились в сентябре. Вместо нее главой КСУ избрали Александра Тупицкого.

А 11 октября Окружной админсуд Киева восстановил Станислава Шевчука в должности председателя Конституционного суда.

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Источник: korrespondent.net