Восстановленного в должности главу КСУ не пустили на работу

Бывшего главу Конституционного суда Станислава Шевчука, которого Окружной админсуд Киева восстановил в должности, охранники не пустили на работу. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Шевчук пытался пройти на свое рабочее место, однако сотрудники Управления госохраны объяснили - проход на режимный объект возможен только по служебным удостоверениям и пропускам.
Глава секретариата, в свою очередь, сообщил, что Конституционный суд пока не решил, что делать с возвращением бывшего председателя. В заседании, где рассматривается это дело, объявили перерыв и продолжат его в ближайшее время.
Адвокаты Шевчука вызвали полицию для фиксации недопуска на рабочее место и будут жаловаться в Государственное бюро расследований.
Комментируя отложение судом решения, Шевчук отметил, что не может ждать несколько лет, так как у него полномочия остаются 3 года. По его мнению, решение должно быть исполнено немедленно.
В свою очередь Конституционный суд Украины заявил об отсутствии решения Окружного административного суда города Киева относительно восстановления Станислава Шевчука в должности главы суда. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.
Также в пресс-службе КСУ заявили об отсутствии сокращенного и полного текста решения в Едином государственном реестре судебных решений.
"По состоянию на 16 октября 2019 года, на время прибытия Станислава Шевчука в Конституционный суд Украины отсутствует решение Окружного административного суда города Киева в деле № 640/8752/19 заверенное гербовой печатью, как этого требует действующее законодательство Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, 14 мая судьи КСУ проголосовали о недоверии главе суда, а также за его отставку. Сам Шевчук считает решение судей антиконституционным переворотом.
Новым главой КСУ была назначена Наталья Шаптала, но ее полномочия закончились в сентябре. Вместо нее главой КСУ избрали Александра Тупицкого.
А 11 октября Окружной админсуд Киева восстановил Станислава Шевчука в должности председателя Конституционного суда.
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Источник: korrespondent.net
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