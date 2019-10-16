Правительство одобрило законопроект о реформе налоговой и таможни

Кабинет министров Украины в среду, 16 октября, одобрил законопроект, который позволит территориальным органам Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы (ГНС) работать не как юридическим лицам, а как обособленным подразделениям, сообщает пресс-служба Кабмина.

Отмечается, что законопроект предусматривает изменения в законы и кодексы Украины, согласно которым:

Гостаможслужба и ГНС смогут создавать обособленные подразделения без статуса юрлица, что обеспечит возможность осуществления деятельности в формате единых юрлиц;

Вносятся изменения в понятийный аппарат в законодательстве;

Руководители Гостаможслужбы и ГНС смогут делегировать полномочия руководителям подразделений (территориальных органов) в соответствии с положениями о территориальных органах;

Определяются особенности оплаты труда госслужащих Гостаможслужбы, ГНС и их территориальных органов, с учетом положений Таможенного и Налогового кодексов Украины;

Предоставляется возможность бесплатно и открыто получать обезличенную информацию об экспортно-импортных операциях, в том числе о таможенной стоимости товаров, о правонарушениях;

Расширяется возможность применения в таможенном деле электронных документов;

Изъятое таможнями имущество будет открыто реализовываться на аукционах через электронные торговые системы;

Главы местных госадминистраций не будут влиять на назначение и увольнение руководителей таможен.

В правительстве отмечают, что этот Закон будет способствовать снижению временных и денежных затрат для бизнеса при таможенных процедурах, приближению к полной электронизации процессов на таможне, а также внедрению эффективной организационной структуры, построенной по функциональному принципу.

Напомним, в конце прошлого года Кабмин разделил Государственную фискальную службу на два ведомства: Налоговую и Таможенную службы.

Новая налоговая служба Украины начала работу в конце августа 2019 года.

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Источник: korrespondent.net