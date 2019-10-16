Лента RSS
Подписаться на ленту
16 октября 2019, среда, 15:09
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,26
16. 10. 2019

Правительство одобрило законопроект о реформе налоговой и таможни

Кабинет министров Украины в среду, 16 октября, одобрил законопроект, который позволит территориальным органам Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы (ГНС) работать не как юридическим лицам, а как обособленным подразделениям, сообщает пресс-служба Кабмина.

Отмечается, что законопроект предусматривает изменения в законы и кодексы Украины, согласно которым:

  • Гостаможслужба и ГНС смогут создавать обособленные подразделения без статуса юрлица, что обеспечит возможность осуществления деятельности в формате единых юрлиц;
  • Вносятся изменения в понятийный аппарат в законодательстве;
  • Руководители Гостаможслужбы и ГНС смогут делегировать полномочия руководителям подразделений (территориальных органов) в соответствии с положениями о территориальных органах;
  • Определяются особенности оплаты труда госслужащих Гостаможслужбы, ГНС и их территориальных органов, с учетом положений Таможенного и Налогового кодексов Украины;
  • Предоставляется возможность бесплатно и открыто получать обезличенную информацию об экспортно-импортных операциях, в том числе о таможенной стоимости товаров, о правонарушениях;
  • Расширяется возможность применения в таможенном деле электронных документов;
  • Изъятое таможнями имущество будет открыто реализовываться на аукционах через электронные торговые системы;
  • Главы местных госадминистраций не будут влиять на назначение и увольнение руководителей таможен.

В правительстве отмечают, что этот Закон будет способствовать снижению временных и денежных затрат для бизнеса при таможенных процедурах, приближению к полной электронизации процессов на таможне, а также внедрению эффективной организационной структуры, построенной по функциональному принципу.

Напомним, в конце прошлого года Кабмин разделил Государственную фискальную службу на два ведомства: Налоговую и Таможенную службы.

Новая налоговая служба Украины начала работу в конце августа 2019 года.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Какие, все-таки, шотландцы волевые люди. Десять лет держат свою самогонку в бочках и ни капли…

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.