Зеленский внес кандидатуры на пост глав трех ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский подал кандидатуры на пост глав в Кировоградской, Сумской и Черниговской областях. Об этом сообщил народный депутат из фракции Европейская солидарность Алексей Гончаренко в Facebook по итогам заседания Кабмина.

По его словам, кандидат на должность губернатора Кировоградской области - Андрей Богданович Балонь; Сумской - Сергей Вячеславович Леонов; Черниговской - Андрей Леонидович Прокопенко. Нардеп Гончаренко также отметил, что Кабмин решил перенести вопрос об их назначении на следующее заседание и пригласить кандидатов.

Сергею Леонову 42 года, он является проректором УНИБТ УАБД СумГУ. А также зятем ректора СумГУ Анатолия Васильева.

Андрей Прокопенко, по данным Гончаренко, - политтехнолог, который в 2013 году занимался местными выборами в Российской Федерации. Также он работал директором департамента коммуникации и корпоративных СМИ в нефтяной компании ТНК-ВР Менеджмент (Москва, Россия). А Андрей Балонь с 2003 по 2016-й год работал в органах следователем, начальником следственных управлений и так далее.

Ранее Кабмин одобрил президентские кандидатуры на должности трех губернаторов – Одесской, Тернопольской и Харьковской областей.

Накануне во время пресс-марафона Владимир Зеленский посетовал, что в Украине никто не хочет быть губернатором. Президент столкнулся с проблемой дефицита кандидатов на должности председателей ОГА.

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Источник: korrespondent.net