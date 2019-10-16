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16. 10. 2019

В Черниговской области судили брата и сестру, напавших на полицейского

В Черниговской области состоялся суд над 17-летней школьницей и ее 22-летним братом, которых обвиняли в нанесении телесных повреждений работнику правоохранительного органа, сообщает в среду, 16 октября, пресс-служба прокуратуры области.

Согласно материалов дела, инцидент произошел в марте 2019 неподалеку от города Городня Черниговской области на автомобильной дороге Чернигов-Городня-Сеньковка во время оформления дорожно-транспортного происшествия. Один из участников ДТП, отец фигурантов дела, оказывал полицейским сопротивление. В результате его сначала предупредили о возможном задержании с применением спецсредств, а потом начали задержание. При попытке надеть наручники несовершеннолетняя фигурантка дела с разгона ногой в лицо, а когда тот погнался за ней, к инциденту подключился старший брат девушки. Он схватил гаечный ключ и запустил в полицейского, попав тому в спину.

"В результате указанных действий работнику правоохранительного органа причинены телесные повреждения", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Приговором Гродненского райсуда обвиняемые признаны виновными в нанесении работнику полиции телесных повреждений во время несения службы (ч.2 ст.345 УК Украины). Учитывая соглашение о примирении с потерпевшим, оба получили по году условно.

Напомним, месяцем ранее киевляне устроили массовую драку с полицией на берегу озера.

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Источник: korrespondent.net
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