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16. 10. 2019

Армия Сирии впервые за пять лет вошла в Ракку

Передовые отряды сирийской армии вошли в город Ракка, расположенный на северо-востоке страны, который до последнего времени находился под контролем курдских военизированных формирований. Об этом в среду, 16 октября, сообщил телеканал Al Mayadeen.

По его данным, армейские отряды установили в Ракке несколько контрольно-пропускных пунктов.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал условие прекращения наступления в Сирии. Турецкий лидер требует от курдов сложить оружие и покинуть регион, где Анкара хочет создать "безопасную зону".

Исторический просчет США. Пресса о Турции в Сирии

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Источник: korrespondent.net
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