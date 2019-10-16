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16. 10. 2019

Арахамия заявил, что передал в СБУ доказательства подкупа протестующих

Председатель фракции Слуга народа заявил, что передал в Службу безопасности Украины доказательства подкупа участников акций протестов против согласования формулы Штайнмайера. Об этом он в среду, 16 октября, сказал журналистам, сообщает РБК-Украина.

"Да, я вчера передал следователю (заявление - ред.), подписал бумагу. Это уже вторая за мой парламентский опыт: одна в ГБР, а вторая в СБУ", - заявил Арахамия.

Ранее Арахамия утверждал, что, по его мнению, некоторые участники акций получают деньги за участие в них, по его предположению, таких может быть около 5%.

Напомним, последний марш Нет капитуляции прошел в Киеве 14 октября. На него пришло несколько тысяч людей.

За неделю до этого в Киеве также прошли массовые протесты, участники которых кроме отказа от формулы Штайнмайера, требовали отставки Андрея Богдана, заявившего, что протесты проплаченные.

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Источник: korrespondent.net
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