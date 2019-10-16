Конец ЗеСказки. Почему падает рейтинг Зеленского

У Владимира Зеленского тяжелые времена. Рейтинг доверия нового главы государства впервые начал падать с момента его избрания. Потянуло за собой это и падение общего рейтинга власти, которую украинцы отождествляют лично с Зеленским.

Корреспондент.net разбирался в причинах таких тенденций.

Что говорят соцопросы

По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС) в октябре поддержка президента Зеленского просела до 66% с 73% в сентябре.

Премьер-министра Алексея Гончарука поддерживают лишь 10% населения, хотя месяцем раньше его рейтинг равнялся 17%. Спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова поддерживают 27% опрошенных, хотя в прошлом месяце их было 33%.

Интересно, что 38% украинцев, то есть почти половина, вообще не знают, кто такой Алексей Гончарук. Разумкова не знают 36% жителей страны.

По сравнению с прошлым месяцем незначительно выросло число тех, кто положительно относится к Юлии Тимошенко и Юрию Бойко, отношение к Святославу Вакарчуку и Петру Порошенко практически не изменилось. У Петра Алексеевича по-прежнему самый высокий антирейтинг в стране.

Опрос проводился 9-11 октября 2019 года.

Что повлияло

Падение рейтинга президента совпало по времени с согласованием Украиной "формулы Штайнмайера", на которое часть общества отреагировала протестами, приняв за начало капитуляции и отступление в войне с Россией.

Развитие темы с формулой Штайнмайера и отопительный сезон могут снизить рейтинг президента Украины Владимира Зеленского, считает социолог, гендиректор КМИС Владимир Паниотто.

"Если тема с формулой Штайнмайера будет развиваться, то и отношение к Зеленскому может ухудшаться. Впереди отопительный сезон, платежки за газ - это также может повлиять. Обычно это существенно влияет", – заявил Паниотто.

Также падение рейтинга Зеленского связывают с реакцией малого и среднего бизнеса на его инициативы. Коль скоро правительство наступит на интересы этих сегментов предпринимателей, те ответят негативом в отношении президента.

При этом директор фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина считает, что прошедший пресс-марафон Зеленского повысит рейтинг доверия к нему.

Падение продолжится?

Уровень поддержки главы государства обречен на снижение, уверены эксперты.

Вопрос лишь в том, на какой отметке Зеленский сможет остановить этот процесс. Часть аналитиков сходятся на том, что через год доля украинцев, доверяющих президенту, сократится до 40%.

Нынешнее падение значительное, но не критичное, считает Паниотто.

“Все прогнозировали, что одобрение Зеленского будет снижаться, как только он начнет высказываться. Я также предполагал, что к концу года уже будет снижение. Но мы видим, что снижение не идет такими темпами, как предсказывали политологи и социологи. То есть падение, сейчас, меньше ожидаемого. По Порошенко, падение его одобрения в качестве президента было большим и началось раньше”, - констатировал социолог.

Источник: korrespondent.net