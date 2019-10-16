На Донеччине мужчина продавал гранаты по 500 грн

Правоохранители задержали 46-летнего мужчину, продававшего гранаты пл 500 гривен в Селидово Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в среду, 16 октября.

Мужчину задержали в процессе второго этапа оперативной закупки гранат. В целом, документирование деятельности злоумышленника продолжалось около месяца.

Доказательная база была собрана во время второго этапа оперативной закупки, при которой полицейские изъяли две гранаты с запалом. Незаконные предметы "бизнесмен" оценил в тысячу гривен.

Всего в ходе оперативных действий полицейские изъяли четыре гранаты РГД-5 и деньги, полученные незаконным путем.

Отмечается, что ранее мужчина уже был осужден за наркопреступления и кражу. Подозреваемому инкриминируют ч. 1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает наказание от три до семи лет лишения свободы.

Ранее в Луганской области сотрудники СБУ нашли крупный тайник с оружием, которое считались утерянным в боях в 2014-2015 годах. Оно было спрятано в заброшенной школе.

Также сообщалось, что украинцы сдали в полицию более трех тысяч единиц оружия. Превентивные мероприятия по добровольной сдаче оружия, боеприпасов, взрывчатки и спецсредств правоохранители начали с 1 октября.

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Источник: korrespondent.net