Перепись населения: в Минюсте назвали вопросы

В декабре 2020 года во время запланированного правительством переписи населения гражданам будут ставить около 10 вопросов. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой Минюст и Госстат.

Украинцев будут спрашивать про трудовую миграцию. Специалисты объясняют, что на основе этого хотят определить возможный масштаб миграции. Вопрос используют для разработки программы поддержки регионов и транспортных решений.

Кроме того, гражданам будут задавать вопрос о месте и режиме работы – чтобы посчитать трудоспособных, определить их возраст, пол и условия проживания для упрощения списке тех, кто нуждается в социальной помощи.

Также спросят про национальность, язык, образование и семью, в том числе и о том, находитесь ли вы в гражданском или официальном браке. Ученые настояли, чтобы в переписных листах был вопрос для всех женщин в возрасте с 15 лет о родившихся детях – для демографических прогнозов.

Один из вопросов будет касаться дома и года его строительства, чтобы помочь провести ревизию жилого фонда. У граждан будут спрашивать о наличие в доме кухни, интернета, водоснабжения и канализации и других коммунальных благ.

Ранее сообщалось, что перепись населения в Украине запланирована на конец 2020. Сначала украинцам предоставят возможность пройти перепись онлайн, а затем перейдут к личному обходу.

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Источник: korrespondent.net