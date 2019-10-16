Порошенко снова не явился на допрос в ГБР

Бывший президент Петр Порошенко в среду, 16 октября, в очередной раз не явился на допрос в Госбюро расследований. Об этом сообщила спикер ГБР Анжелика Иванова, пишут Українські Новини.

"Не пришел. По крайней мере пока нет", - сказала она.

Отмечается, что допрос был запланирован на 14:00.

Напомним, в последний раз Порошенко не пришел на допрос 3 октября. До этого он еще несколько раз проигнорировал следственные действия в ГБР.

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Источник: korrespondent.net