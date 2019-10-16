Украинские катера Island следуют из США в Одессу

Два патрульных катера ВМС ВС Украины Славянск и Старобельск типа Island уже направляются в Одессу. Об этом в среду, 16 октября, сообщает Украинский милитаристский портал со ссылкой на собственные источники.

В первой половине октября они были загружены на сухогруз в Балтиморе, который сейчас доставляет их в Одессу. Прибытие ожидается в 20-тых числах октября, то есть на следующей неделе они будут в Украине.

Отмечается, что доставка таким способом является наиболее экономически целесообразной и практикуется не впервые. Аналогичным способом были доставлены катера типа Island в Грузию и Пакистан.

Напомним, больше года назад США передали Украине два катера Island. Сообщалось, что характеристики катеров позволяют проводить патрулирование в Черном и Азовском морях и выполнять рейды в течение 14 дней без ограничений.

В сентябре этого года украинские моряки завершили обучение на катерах Island.

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Источник: korrespondent.net