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16. 10. 2019

Разведчики ВСУ показали ближний бой

Разведчики группы К-2 из 54-й бригады, которые известны по дрон-роликам спецопераций ВСУ на фронте, показали фрагмент ближнего боя - "не с БПЛА, как обычно, а с огневых позиций, чтобы вы смогли почувствовать свое присутствие рядом с нами в бою". Видео размещено на YouTube-канале подразделения.

Как рассказали военные, на одном из участков линии боестолкновения противник ежедневно осуществлял обстрелы украинских позиций, что привело к потерям в рядах ВСУ.

"После чего за дело взялись разведчики К-2. Была спланирована боевая операция вместе с группами прикрытия из других подразделений, которые постоянно помогают нам, и однажды по позициям оккупантов прилетела неожиданная и адекватная ответка", - рассказали бойцы.

По их словам, расстояние до позиций сепаратистов составляло 273 метра.

Ранее сообщалось, что на Донбассе погибла украинская военная. Военнослужащая являлась солдатом 101-ой отдельной бригады охраны Генштаба. Она погибла от снайперской пули сепаратистов.

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Источник: korrespondent.net
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