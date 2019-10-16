Турция ответит на санкции США

Турция готова ответить на любые санкции США из-за операции в Сирии. Об этом в среду, 16 октября, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время выступления в парламенте, сообщает NTV.
"В сегодняшней ситуации нашу решимость никак не нарушат никакие санкции или угрозы. Мы видим, что Трамп из-за давления его истеблишмента делает против нас некоторые шаги. На эти санкции мы обязательно дадим соразмерный ответ, примем соответствующие меры", - отметил министр.
Он назвал политику американского руководства "односторонней и неспособной изменить принципиальность Турции".
"Когда на повестке дня обеспечение нашей национальной безопасности, все остальное - это мелочи", - добавил Чавушоглу.
Напомним, 9 октября Турция начала новую операцию в Сирии под названием Источник мира.
Ее целью является создание на севере Сирии буферной зоны, куда смогут вернуться беженцы. Эту территорию Анкара намерена очистить от бойцов курдских военизированных формирований.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby