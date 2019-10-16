В Британии запустили новостной канал, не освещающий Brexit

В Великобритании телеканал Sky News запустил канал новостей, который не будет освещать Brexit, потому что британцы устали от этой темы. Об этом Sky News сообщил в среду, 16 октября.

По данным телеканала, проведенное этим летом исследование показало, что треть людей полностью избегает новостей. Более 70% опрошенных обвинили Brexit, заявив, что они слишком расстроены политическими дебатами вокруг него. Почти 60% сказали, что новости оказывают негативное влияние на их настроение, а 40% считают, что чувствуют себя бессильными влиять на события.

Sky News продолжит освещать Brexit на главном канале. Параллельно на платной платформе будет запущена новая программа новостей, в которой не будет новостей о Brexit. Sky News Brexit-Free выйдет в эфир в среду на канале Sky 523 и будет транслироваться с 17:00 до 22:00 с понедельника по пятницу.

"Brexit - это историческое событие, которое имеет большое влияние, и мы в дальнейшем будем освещать ее. Новый канал просто дает людям возможность отдохнуть от Brexit, применить фильтр к их заголовкам и услышать о проблемах далеко от Вестминстера и Брюсселя с акцентом на жесткую, оригинальную журналистику", - сказал Джон Райли, руководитель Sky News.

Ранее сообщалось, что в переговорах Британии и ЕС по Brexit появились оптимистичные сигналы.

Также Борис Джонсон пошел на компромисс по Brexit. Он заявил, что не будет проводить проверки на границе между Республикой Ирландия и Северной Ирландией. Однако в Еврокомиссии назвали "спорным" этот компромисс Джонсона.

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Источник: korrespondent.net