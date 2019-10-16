Двойное гражданство в Украине: угроза или прорыв

В Украине снова заговорили о двойном гражданстве. Дискуссия не новая и уже подымалась при новой власти. Владимир Зеленский во время предвыборной кампании призывал украинцев возвращаться в страну и пообещал, что двойное гражданство могут получить те, кто приобщится к строительству Украины.

И вот в правительстве принялись за разработку специального законопроекта для закрепления процедуры получения двойного гражданства.

Вместе с тем, эксперты предупреждают об угрозе от такого шага.

Идея правительства

"У нас в правительстве есть несколько подходов к тому, как должна быть внедрена идея о двойном гражданстве, мои коллеги из МИД доводят все это до целостной концепции, но для меня сейчас самое важное, что все созрели для того, чтобы работать над этим вопросом. Мы начинали с того, что этот вопрос воспринимался как нечто совершенно космическое и нереализованное. А сейчас мы уже обсуждаем конкретный законопроект", — сообщил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Вице-премьер подчеркнул, что юридический статус зарубежного украинца не наполнен достаточным содержанием, а данная инициатива позволит миллионам людей сохранить связь с Украиной.

"Так сложилось, что миллионы людей выехали. И мы должны сохранить их связь с Украиной. И паспорт, гражданство — одна из таких связующих звеньев. Я рад, что есть эволюция в этом вопросе. И надеюсь, что он будет поддержано обществом, потому что запрет на двойное гражданство был создан в одном контексте, а сейчас контекст совершенно другой", — подчеркнул Кулеба.

Что говорит закон

На данный момент в Украине вопрос гражданства регулируется Конституцией, законом о гражданстве, а также международными договорами. Самым главным принципом является то, что гражданин Украины может иметь исключительно украинское гражданство.

Украинский закон также определяет, что Украина должна предотвращать появление случаев, когда лица не имеют гражданства, признает право своих граждан на желание сменить гражданство, не имеет права лишать гражданства своих граждан, сохраняет гражданство для них независимо от места жительства и устанавливает равенство перед законом всех граждан Украины.

Украинский гражданин может потерять гражданство, если добровольное приобретет другое гражданство, вступит на военную службу другой страны, или получив украинское гражданство на основании ложных данных. Лишение украинцев гражданства происходит только указом президента.

По сути, за наличие паспорта другого государства в Украине нет ответственности. Обычно государство не знает о существовании второго гражданства, его не декларируют.

Как работает в Европе

Единственной страной-членом ЕС, которая прямо запрещает двойное гражданство, является Эстония. Все другие страны-члены Евросоюза, в определенной мере, законно разрешают иметь несколько гражданств. Некоторые страны позволяют это делать исключительно со странами-партнерами, другие же имеют более либеральное законодательство.

Двойное гражданство разрешено и в Молдове, но людям с двумя паспортами запрещено занимать высокие государственные должности. Позже эта норма была оспорена в судебном порядке.

Большинство стран Европы устанавливают принцип "инвестиции за гражданство", фактически, позволяя иностранцам купить паспорт. Государства соглашаются предоставить лицу гражданство, если оно внесет определенную сумму инвестиций в развитие страны. Этим часто пользуются мировые бизнесмены и политики.

Риски и угрозы

В первую очередь, в Украине исключают возможность иметь двойное гражданство с Россией. Эту норму предлагают прописать отдельно.

Есть предложение разрешить иметь двойное гражданство только со странами ЕС.

Нормирование двойного гражданства упростит административные вопросы – налоги или численность населения, считает эксперт аналитического центра Цедос Анастасия Фитисова. Но может обострить вопрос безопасности, ведь кроме мигрантов и этнических групп, двойное гражданство может касаться людей из оккупированных территорий.

“В этом году Россия упростила получение российского гражданства для этих категорий. В условиях войны, иметь российское и украинское гражданство должно быть невозможно”, – подчеркнула Фитисова.

Тогда непонятно, как будут обстоять дела с Венгрией, которая и так раздает паспорта на Закарпатье - и это является серьезной точкой напряженности между Киевом и Будапештом.

Источник: korrespondent.net