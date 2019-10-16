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16. 10. 2019

На Закарпатье полицейских чиновников уличили в шантаже и вымогательстве

Сотрудники СБУ на взятке задержали заместителя руководителя одного из районных отделений полиции Закарпатской области. Об этом в среду, 16 октября, сообщает пресс-служба СБУ.

В СБУ обратился местный предприниматель, который сообщил, что  руководители одного из районных отделов полиции Закарпатской области требовали от него ежемесячные "откаты", угрожая уголовным преследованием в случае отказа.

Следствие установило, что начальник райотдела полиции вместе с заместителем заставляли местного предпринимателя платить ежемесячно 5 000 гривен за возможность заниматься легальной лесозаготовкой.

Правоохранители задержали заместителя руководителя райотдела при получении очередного транша в национальной валюте, а также трех тысяч долларов за закрытие дела.

Ранее в Виннице полицейского поймали на взятке в 200 тысяч гривен, которую тот получил за закрытие уголовного дела.

Также сообщалось, что на Закарпатье из-за взяток отстранили семь полицейских. Подозреваемые систематически требовали взятки от водителей чтобы избежать ответственности за нарушение ПДД.

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Источник: korrespondent.net
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