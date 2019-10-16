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16. 10. 2019

Депутат горсовета Житомира погиб при работе с "болгаркой"

Валерий Горб, являвшийся депутатом Житомирского городского совета, погиб во время работы с болгаркой. Об этом сообщила пресс-служба горсовета в среду, 16 октября.

"В возрасте 39 лет при трагических обстоятельствах погиб депутат Житомирского городского совета седьмого созыва Валерий Горб", - говорится в сообщении.

Как сообщили в правоохранительных органах, Горб погиб из-за неисправной "болгарки", которой он работал у себя дома.

"У болгарки лопнул диск, Валерий получил травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

Валерий Горб родился 10 апреля 1980 года в селе Нагоряны Овручского района Житомирской области. В 2016 году окончил Житомирский национальный агроэкологический университет. С 2015 года - депутат Житомирского городского совета седьмого созыва. В 2017-2019 годах Горб был директором КП Центр инвестиций Житомирского городского совета.

Напомним, что ранее мужчину во время ремонта убило диском от болгарки. Харьковчанин не соблюдал правил безопасности. Диск от болгарки отлетел от прибора и попал мужчине в голову.

Также сообщалось, что ветеран АТО погиб в результате несчастного случая - упал подъемник на производстве. В городе состоялась церемония похорон.

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Источник: korrespondent.net
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