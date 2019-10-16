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16. 10. 2019

Зеленский подписал два "финансовых" закона

Президент Владимир Зеленский подписал закон О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг (о сплите). Об этом сообщается на сайте парламента в среду, 16 октября.

Закон предусматривает ликвидацию Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг и распределение полномочий по регулированию финансового рынка между Национальным банком и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

"Так, уже с 1 июля 2020 года Национальный банк станет регулятором страховых, лизинговых, финансовых компаний, кредитных союзов, ломбардов и бюро кредитных историй", - сообщали ранее в НБУ.

Также сообщили, что закон о "сплите" должен помочь стране получить более эффективную, прозрачную и надежную финансовую систему, отвечающую международным стандартам.

Также Зеленский подписал закон о защите прав потребителей финансовых услуг.

Документ обязывает финансовые учреждения раскрывать полную информацию о стоимости услуг в рекламе и на сайтах.

"Украинцам станет легче принимать правильные финансовые решения. И они будут защищены от навязывания ненужных услуг, ведь будут понимать, какие именно услуги включаются в полную стоимость", - сообщали в НБУ.

Закон также предусматривает новые штрафы для учреждений, которые будут нарушать права потребителей. Самая большая санкция - за увеличение процентной ставки в одностороннем порядке и без предупреждения потребителя. За каждый случай такого нарушения учреждение должно будет уплатить от 500 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан, отметили в НБУ.

Также документом предусмотрены санкции, если учреждение не предоставило потребителю полную информацию о финансовой услуге, не предоставило экземпляр договора, заключило договор не в письменной форме, либо не сообщено о уступке обязательства по договору.

Также сегодня Зеленский подписал закон о перезапуске НАПК.

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Источник: korrespondent.net
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