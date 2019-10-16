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16. 10. 2019

Кабмин вернул в госсобственность Калушскую ТЭЦ

Кабинет министров вернул Калушскую теплоэлектроцентраль в госсобственность. Об этом сообщил на брифинге премьер-министр Алексей Гончарук в среду, 16 октября.

"Прошлым правительством было принято решение, чтобы передать ее в коммунальную собственность. Кто-то говорит, что отдельные люди хотели установить над ней контроль, кто-то связывал это с рейдерскими атаками. Мы решили вернуть этот важный объект в государственную собственность, чтобы быть точно уверенными, что люди будут в тепле зимой и защищены от неожиданностей во время отопительного сезона", - сказал Гончарук.

Напомним, в конце мая Андрей Герус сообщил, что Кабмин тайно вывел Калушскую ТЭЦ из госсобственности.

Позже в правительстве подтвердили эту информацию, но заверили, что ТЭЦ передана в коммунальную собственность города Калуша с условием использовать ее по назначению и не отчуждать в частную собственность.

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Источник: korrespondent.net
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