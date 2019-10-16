Трамп не против российской помощи Сирии

Российская помощь Сирии не является причиной для беспокойства, заявил в среду, 16 октября, президент США Дональд Трамп, сообщает Bloomberg.
"Сирия может получить какую-то помощь от России, и это отлично. Там много песка", - приводит агентство слова президента.
Кроме этого, Трамп заявил, что курды "не являются ангелами". Президент добавил, что курдское ополчение располагает хорошим оборонным потенциалом и знает, как постоять за себя.
Reuters уточняет, что Трамп выразил уверенность в безопасности ядерного оружия США, находящегося в Турции.
При этом он отметил, что наложение санкций на Турцию лучше, чем военный конфликт в регионе.
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Источник: korrespondent.net
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