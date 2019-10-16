Введение нового порядка пересечения линии разграничения перенесли

Кабинет министров принял решение до 28 ноября отложить вступление в действие постановления "Об утверждении порядка въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещения товаров с таких территорий". Об этом сообщила пресс-служба Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины в среду, 16 октября.

Согласно этому постановлению, с 29 октября должны были измениться правила пересечения контрольно-пропускных пунктов между временно оккупированными территориями и подконтрольными украинской власти территориями для детей до 14-ти лет (по новым правилам при пересечении линии разграничения дети должны были бы иметь загранпаспорт).

Получив многочисленные обращения граждан и проанализировав ситуацию, Минветеранов приняло решение о необходимости отсрочить вступление в силу этих правил.

"На заседании правительства вступление в силу постановления №815 было приостановлено на 30 дней, то есть до 28 ноября этого года", - подытожили в министерстве.

Напомним, что ранее начальник Генштаба посетил места разведения на Донбассе, где пообщался с людьми в Петровском, Золотом и Станице Луганской.

Также сообщалось, что Зеленский поручил упростить перемещение граждан через линию разграничения. Указ был издан с целью создания условий для перехода граждан и проезда автотранспорта через реку Северский Донец в Станично-Луганском районе.

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Источник: korrespondent.net