Гончарук не видит проблемы в походе на скандальный концерт

Премьер-министр Алексей Гончарук заявляет, что посетил скандальный концерт, на котором выступала ультраправая группа Сокира Перуна, по приглашению ветеранов, а сам концерт не слушал. Об этом он сказал в среду, 16 октября, сообщает Интерфакс-Украина.

"На это мероприятие меня пригласило сообщество ветеранов. Я считаю, что ветераны - это люди, которые очень много сделали для нашей страны, поэтому я, безусловно, принял это приглашение из уважения к этим людям. Насколько я знаю, на этом мероприятии было много разных групп, много разных людей. Это не был концерт какой-то одной группы, на который я специально пошел, потому что я фанат. Это не так", - сказал он, отвечая на вопрос о мотивах посещения мероприятия.

Премьер также подчеркнул, что никогда не слышал слова песен группы Сокира Перуна.

"Я считаю, что есть много людей, которые используют разные поводы для того, чтобы расколоть украинское общество. Они могут из кого-либо сделать фашиста, нациста, и для этого им не нужно много хлопот", - добавил Гончарук.

Он отметил, что общечеловеческие ценности являются фундаментом, который должен объединить Украину.

"Ни о каких право- или леворадикальных взглядах в моем случае точно речь не идет", - подчеркнул премьер.

Напомним, 13 октября Гончарук посетил мероприятие, организованное обвиняемый в убийстве журналиста Олеся Бузины Андрей Медведько. На нем выступала группа Сокира Перуна, после концерта которой весной 2018 года в Киеве правоохранители завели уголовное дело из-за использования свастики и других нацистских символов.

В сети также появилось видео выступления Гончарука на концерте. Глава правительства в преддверии Дня защитника поблагодарил националистов "за возможность жить на мирной земле".

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Источник: korrespondent.net