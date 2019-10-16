В ООН напомнили о незаконности сайта Миротворец

ООН призывает власти Украины закрыть скандальный сайт Миротворец. Об этом во вторник, 16 октября, заявила заместитель председателя мониторинговой миссии ООН Бенджамин Моро на заседании комитета Верховной Рады по свободе слова, передают Українські новини.

"Я снова и снова напоминаю вам один очень известный вам момент - это сайт Миротворец. Как вы знаете, сайт имеет личные данные лиц, включая журналистов, что нарушает национальное законодательство и международные нормы. Те, чьи данные размещены на сайте, обозначаются как террористы, сепаратисты и предатели. Открытие их данных в свою очередь несёт опасность для таких лиц", - сказал он.

Представитель ООН добавил, что человека, который предстал перед судом касательно конфликта на Донбассе и чьи данные были опубликованы на Миротворце, убили на лестничной площадке его дома в Мариуполе.

"К сожалению, контактные данные журналистов все еще остаются на сайте, что несет для них опасность", - подчеркнул дипломат.

Моро призвал депутатов инициировать закрытие.

Говоря об убийстве в Мариуполе, он имел ввиду смерть Романа Джумаева, который находился под домашним арестом, и ранеепринимал участие в деятельности "ДНР".

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Источник: korrespondent.net