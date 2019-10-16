Пьяный водитель в Сумах 30 метров тянул копа за машиной

В Сумах задержали нетрезвого водителя, который при попытке скрыться от полиции 30 метров тащил патрульного за машиной, зажав его руку дверцей автомобиля. Об этом в среду, 16 октября, сообщает пресс-служба Патрульной полиции области.

Как сообщил пресс-секретарь патрульной полиции Сумской области Олег Сологуб, поздно вечером экипаж патрульных получил сообщение о, вероятно, нетрезвом водителе, который управляет автомобилем ВАЗ-2109. Патрулируя проспект Михаила Лушпы, патрульные заметили похожее по ориентировке транспортное средство. Патрульный экипаж проследовал за ним.

"Требования инспекторов об остановке мужчина сознательно игнорировал, зато попытался скрыться. Во время движения он неоднократно подвергал себя и окружающих опасности", - говорится в сообщении.

На улице Героев Крут водитель на скорости решил осуществить поворот, вследствие чего автомобиль затормозил. В это время полицейский подбежал к автомобилю нарушителя, открыл дверцу и пытался задержать мужчину, однако водитель, прикрыв дверь, зажал руку полицейского, нажал на газ и потянул его за автомобилем.

"Таким образом злоумышленник протащил правоохранителя около 30 метров. Несмотря на попытку скрыться, пока один экипаж оказывал помощь травмированному инспектору, другой экипаж патрульных все же задержал правонарушителя. Мужчина имел явные признаки алкогольного опьянения", - отметил Сологуб.

В присутствии двух свидетелей гражданин прошел освидетельствование на состояние опьянения, которое зафиксировало у него 2,29 промилле алкоголя в крови, почти в 12 раз превышает допустимую норму.

"Инспектор получил травмы, предварительно, в виде ушибов, царапин и растяжения связок. Ему была оказана медицинская помощь без госпитализации", - уточнил Сологуб.

Теперь злоумышленнику грозит ответственность по нескольким административным статьям - управление в состоянии опьянения, невыполнение требований об остановке - а также по криминальной статье об умышленном причинение работнику правоохранительного органа легких или средней тяжести телесных повреждений. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде ограничения или лишения свободы на срок до пяти лет.

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Источник: korrespondent.net