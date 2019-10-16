Трое детей подорвались на неизвестном предмете на Закарпатье

Трое детей подорвались при попытке разобрать неизвестный предмет в Закарпатской области. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области в среду, 16 октября.

Инцидент произошел накануне в городе Хуст.

"Во время попытки осуществить механическое воздействие на неизвестный предмет от взрыва травмировалось трое детей 2010, 2008 и 2012 годов рождения", - говорится в сообщении.

Спасатели Закарпатья напоминают землякам о том, что подозрительные, металлические или взрывоопасные предметы представляют собой большую угрозу жизни и здоровью.

Напомним, что ранее мужчина погиб от взрыва гранаты на Сумщине. Ему подбросили гранату в автомобиль. Он обнаружил взрывоопасный предмет, который взорвался во время осмотра. От полученных травм мужчина скончался по пути в больницу.

Также сообщалось, что в Марьинке в многоквартирном доме прогремел взрыв. Смертельные травмы получили мужчина и женщина. Причина взрыва устанавливается.

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Источник: korrespondent.net