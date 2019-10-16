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16. 10. 2019

В Ватикане презентовали электронные четки

Ватикан выпустил электронные четки с умным крестом. Презентация гаджета состоялась во вторник, 15 октября, сообщает Vatican News.

Четки подключены к электронному приложению, которое не только помогает считать произнесенные молитвы, но и предлагает обширный материал духовной тематики в помощь молящимся.

Четки активируются после того, как их владелец перекрестится. Браслет состоит из десяти бусин, сделанных из гематита и черного агата. Традиционно католики на четках с одним или пятью десятками бусин молятся Розарий, который состоит из одной молитвы Отче наш и десяти молитв Радуйся, Мария

Отмечается, что в кресте находится специальный чип, собирающий данные о пользователе. Также электронные четки можно использовать как обычный умный браслет.

Cмотрите фотогалерею: В Ватикане презентовали электронные четки

Напомним, недавно Папа Римский в Ватикане застрял в лифте на 25 минут.

Накануне сообщалось, что китайская компания Realme представила “убийцу Xiaomi” Realme X2 Pro.

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Источник: korrespondent.net
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