Зеленский не будет мешать импичменту Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский, в среду 16 октября, находясь с визитом в Латвии, заявил журналистам, что "не будет вмешиваться" в процесс импичмента президента США Дональда Трампа. Об этом он заявил в комментарии агентству AFP.

"Как президент Украины, я не буду вмешиваться в события в других странах, в отличие от некоторых других, которые могут попытаться", - сказал Зеленский, встречаясь с украинской диаспорой в столице Латвии Риге.

"Мы, как Украина, ничего не будем делать", - подчеркнул он.

Напомним, телефонный разговор президента США с украинским коллегой Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля, стал причиной скандала и привел к запуску процедуры импичмента Трампа.

Как утверждают оппоненты американского лидера, он во время звонка пытался оказать влияние на Зеленского с целью начать расследование деятельности в Украине сына Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

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Источник: korrespondent.net