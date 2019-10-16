Экс-боевик группировки Заря "ЛНР" задержан на КПВВ на Донеччине

Бывшего боевика батальона Заря так называемой "ЛНР" задержали сотрудники СБУ при пересечении линии разграничения в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в среду, 16 октября.

Оперативники спецслужбы установили, что уроженец Харькова принимал активное участие в боевых действиях против украинских военных.

Следователи СБУ, в частности, выяснили, что человек вступил в ряды незаконного вооруженного формирования Заря в августе 2014 года. Он прошел специальную подготовку по боевой подготовке и впоследствии принял участие в боях на луганском направлении. Мужчина также в составе артиллерийского расчета террористов обстреливал луганский аэропорт и гражданские объекты.

Боевику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, которая за участие в деятельности террористической организации предусматривает ответственность в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет с конфискацией имущества. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее контрразведчики СБУ провели в Луганской области спецоперацию, по результатам которой вывели на контролируемую украинскими властями территорию и задержали сепаратиста "ЛНР". Он принимал активное участие в вооруженном противостоянии силам АТО.

Также стало известно, что три сепаратиста "ДНР" получили по девять лет тюрьмы. Суд признал задержанных виновными в совершении преступления по статье об участии в террористической деятельности.

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Источник: korrespondent.net