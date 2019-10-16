Не голосуешь - нет денег. Штрафы для депутатов

Народные депутаты продолжают придумывать наказания для самих себя. То отменили неприкосновенность, то пытались бороться с кнопкодавством, теперь взялись за прогулы.

Тех, кто не ходит на работу, будут лишать жалования. Для любой другой профессии – ничего удивительного, но для депутатов такие правила будут работать впервые.

Штрафы

За законопроект №1035-2 во втором чтении и в целом проголосовали 265 народных депутатов.

Теперь правила будут такими: прогулял за месяц более чем 30 процентов голосований на пленарных заседаниях Рады или более 50 процентов заседаний комитета – средства на расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий, за соответствующий календарный месяц, не получаешь.

Распоряжение о прекращении выплат выдает председатель Верховной Рады по решению комитета по вопросам депутатской этики.

Также принятый нардепами закон не предусматривает процедуру письменной регистрации парламентариев на пленарных заседаниях. В нем говорится о том, что перед открытием каждого пленарного заседания в зале заседаний Верховной Рады народный депутат регистрируется с помощью электронной системы путем нажатия кнопки "за".

Если же он этого не сделал, но в течение пленарного заседания принимал участие в голосованиях, он считается таким, кто зарегистрировался с помощью электронной системы.

Основанием для начисления нардепу заработной платы являются данные о его участии в не менее 70 процентах голосований Верховной Рады на каждом пленарном заседании.

Учет участии народного депутата в голосовании при принятии решений Верховной Рады осуществляется с помощью электронной системы. Данные такого учета (в процентах) обнародуются за каждый день пленарных заседаний на официальном веб-сайте Верховной Рады и на личной странице народного депутата, размещенной на официальном сайте Рады.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, и вводится в действие с 1 числа месяца, следующего за месяцем его опубликования.

Не заметят

Заместитель директора Национального института стратегических исследований, политолог Василий Яблонский считает, что большинство депутатов не будут сильно беспокоится из-за штрафов.

«Для значительного большинства нардепов штрафы вряд ли будут весомыми. Часть из них приходит в ВР решать далеко не только законодательные вопросы. Речь о лоббировании каких-то решений, законов, за что, вероятно, получают вознаграждение, учитывая состояния отдельных нардепов», – отметил Яблонский.

Политолог Кость Бондаренко полагает, что уместно придумывать не наказания, а технически усовершенствовать систему. Например, сделать вход в систему через отпечаток пальцев.

Также, по мнению эксперта, учитывая такую ситуацию, нужно внедрять систему, при которой результативным будет голосование по большинству вопросов не от конституционного состава, а от присутствующего большинства в зале.

Эксперт по конституционному праву Александр Москалюк отметил, что простых украинцев за прогулы могут уволить с работы. Нардепов же только оштрафуют. По его мнению, в этой части документа стоило бы сделать более жесткое наказание. Москалюк напомнил, что в некоторых странах пропуски заседаний караются лишением мандата. Например, в Турции и Португалии. Эксперт считает, что одобренный законопроект подходит для стран с устоявшейся демократией, а Украина нуждается в более радикальных средствах. Но для того, чтобы принять законопроект, который позволил бы лишать депутатов мандата, необходимо вносить изменения в Конституцию.

Экс-нардеп Леонид Емец также считает, что депутаты не боятся штрафов. По его мнению, этот законопроект подготовили не для депутатов, а для тех, кто готов этот информационный повод «съесть».

По словам экс-депутата, побороть прогулы можно было бы, если бы наказывать депутатов исправительными работами. Соответствующий документ, кстати, зарегистрирован в Верховной Раде. Емец добавил, что многие депутаты даже зарплату свою не забирают. Им штрафы не страшны.

Источник: korrespondent.net