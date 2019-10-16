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16. 10. 2019

На Волыни исчезнувшего чиновника нашли мертвым в озере

Тело 35-летнего руководителя Департамента семьи, молодежи и спорта Луцкого горсовета Алексея Веремийчика нашли в озере Любязь на Волыни. Об этом сообщает ТСН в среду, 16 октября.

Мужчина пропал еще в субботу, 12 октября. Во время шторма лодка, где мужчина рыбачил с тремя друзьями, перевернулась. Алексей решил плыть к берегу за помощью, и исчез. Его друзей впоследствии спасли местные рыбаки.

Пропавшего мужчину пять дней непрерывно искали спасатели-водолазы, кинологи и сотни волонтеров. Погибший был руководителем Департамента семьи, молодежи и спорта Луцкого горсовета. Вместе с женой воспитывал дочь-первоклассницу.

Напомним, что ранее в Николаеве мужчина прыгнул с моста в реку и погиб. На вид погибшему 70-75 лет. Следствию предстоит выяснить, что толкнуло его на столь радикальный шаг.

Также стало известно, что под Одессой водолазы нашли тело утонувшего мальчика. Подросток с отчимом пошли купаться вблизи несанкционированного пляжа. Их накрыло волной и унесло в Черное море.

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Источник: korrespondent.net
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