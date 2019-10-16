В Украине импорт из ЕС превышает экспорт

В январе-августе 2019 года экспорт товаров из Украины в страны ЕС по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 7,5% - до $13,984 млрд и составил 42,3% общего объема экспорта товаров из нашей страны. Об этом сообщила пресс-служба Госстата в среду, 16 октября.

По данным Госстата, импорт товаров в Украину из ЕС за этот период вырос на 8,8% - до $16,152 млрд, и составил 41,6% общего объема импорта товаров в нашу страну.

Согласно приведенным данным, в разрезе стран крупнейшими получателями товаров из Украины стали Китай (7,1%), Польша (6,8%) и Россия (6,6%). Крупнейшими поставщиками товаров в Украину стали Китай (14,7%), Россия (12,7%) и Германия (10,3%).

Также сообщается, что экспорт товаров из Украины в Россию за 8 месяцев этого года сократился на 11,2% - до 2,175 млрд долл., импорт из России - на 3%, до 4,939 млрд долл.

Напомним, что ранее Украина нарастила импорт газа из ЕС на 50%. С начала 2019 года импорт газа в Украину составил 11,2 млрд кубометров. Больше всего толива поступило из Словакии - 7 млрд кубов.

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Источник: korrespondent.net