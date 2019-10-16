Замминистра Северной Македонии ушел с поста из-за 50 евро взятки

В Северной Македонии замминистра здравоохранения Асим Муса подал в отставку из-за того, что его поймали на получении взятки в 50 евро. Об этом сообщает Канал 5 в среду, 16 октября.

Муса объявил, что уходит с поста, после того, как албанское телевидение опубликовало видео, на котором чиновник получал взятку за содействие в проведении операции для пациента из Албании. 50 евро он получал авансом. Общая сумма взятки должна была составить 1000 евро.

Пациентом оказался журналист под прикрытием. После встречи Муса и "пациент" определили день проведения операции.

Муса объявил об отставке после негативной общественной реакции. Он объявил, что уходит с поста, но заявил, что ему устроили политическую ловушку, и обвинил СМИ в политическом преследовании.

Партия ДУИ, членом которой является Муса, одобрила его отставку. Министр здравоохранения Венко Филипче публично осудил действия своего заместителя. Прокуратура сообщила об открытии дела по факту взяточничества.

Напомним, что ранее австралиец предложил пограничнику $5000 за въезд в Украину. Иностранцу отказали во въезде в Украину из-за отсутствия необходимых документов. Но того не устроил такой ход событий.

Также сообщалось, что на Филиппинах разрешили стрелять в чиновников, требующих взятку. Глава государства дал разрешение гражданам стрелять в ноги коррупционеров, но не убивать их.

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Источник: korrespondent.net